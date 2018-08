CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

Si apprende in questi giorni che mancano molti medici nell'organico degli ospedali veneti, dove l'assistenza sanitaria è sempre stata di eccellenza e innovatrice. Si pensi alla pratica dei trapianti d'organo. Ma quali sono i motivi per cui, oggi, molti medici abbandonano gli ospedali e non solo nel Veneto? Sembrano essere diversi, alcuni però sono antichi e su questi ho più volte avuto occasione, nel passato, di esprimermi in termini politicamente scorretti. Quando nel 1978 nacque la riforma sanitaria che di fatto cancellava gli Enti...