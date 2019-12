Si allontani la tentazione di definire il film come l'ennesima variante di un gay-mélo. Anche se le premesse ci sarebbero tutte: in scena troviamo la coppia convivente di Arturo e Alessandro; il primo è uno scrittore mancato, ridotto a fare il traduttore; il secondo, un idraulico rampante che guadagna bene e legge poco. Dopo quindici anni di relazione sono in crisi, sono annoiati, ma accade qualcosa che li rimette in gioco. A guardar bene però, Ozpetek ha sempre posto al centro del suo cinema un tema che va al di là dei problemi dei generi sessuali per mostrare che l'amore li supera e che, in fondo, le dinamiche di coppia sono simili (il che non è poi una gran scoperta).

Anche qui si ritrova a parlare di sentimenti, di occasioni che modificano la vita, di palpiti del cuore accompagnati da una colonna sonora che li amplifica furbescamente (come Luna diamante cantata da Mina inserita ad hoc per portare il climax a livello strappalacrime). Ambientato a Roma (interclassista, multietnica, ovviamente) e in parte in Sicilia, più che l'ennesima variante di storia omosessuale è l'ennesima invarianza di insufficienze e di pregi della mano stilistica di Ozpetek, un regista incapace di frenare le ridondanze espressive o di non riproporre immaginari già abusati, ma allo stesso tempo capace di costruire macchine narrative coinvolgenti emotivamente. Nel suo tredicesimo film la mano sembra maturata, meno melassa (tranne nel finale liquoroso), meno amplessi in primo piano (anzi assenti), meno folclore gay, più controllo degli attori (Stefano Accorsi, l'intellettuale frustrato, e il bravo Edoardo Leo, il micio-macho) e del ritmo narrativo che va sopra le righe quanto basta. Anche se non demorde nel piazzare scene corali di cui non può, purtroppo, fare a meno e alcuni momenti ad alto tasso glicemico. Con tutti i limiti e la costante, iterativa, rivendicazione di una scelta di campo, il regista in questo caso ci solleva alla speranza e ci invita al coraggio di ricrearsi confidando, ovviamente, nella dea fortuna.

Giuseppe Ghigi

