Show pop sinfonico di sessanta musicisti

MUSICASi intitola The Pop Xmas Symphonic Show Concert Bla Bla ed è l'incontenibile concerto pop-sinfonico che domani, venerdì 28 dicembre, a partire dalle 21 la Gaga Symphony Orchestra porterà in scena al Gran Teatro Geox di Padova.Composto da oltre sessanta giovani musicisti professionisti provenienti da tutto il Veneto, l'ensemble proporrà la sua personale interpretazione delle hit pop più belle di oggi e di sempre, con un unico obiettivo: far ballare il pubblico sulle poltroncine del teatro, al ritmo di uno spettacolo in pieno stile...