IL PROGETTO

La memoria delle leggi razziali nella televisione pubblica italiana. Un esperimento di storia digitale e pubblica sfociato in un webcom, ovvero un documentario sul web, realizzato dallo storico e autore televisivo di programmi storici Leonardo Campus per il Venice Centre for Digital and Public Humanities di Ca' Foscari, che sarà presentato oggi alle 18 nel corso di un seminario online (iscrizioni al sito bit.ly/37dMCC8), primo appuntamento delle iniziative cafoscarine del Giorno della Memoria, quest'anno incentrate sul tema delle memorie collettive e individuali. Nel caso del lavoro di Campus, di cui discuteranno oggi l'autore assieme a Simon Levis Sullam dell'Università Ca' Foscari e Gadi Luzzatto Voghera, direttore della fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea, Milano), si tratta della memoria della televisione. Il webcom è di facile accesso, molto chiaro, al sito www.iconticonlastoria.it.

STORIA PER IMMAGINI

È un inedito viaggio interattivo nella memoria delle leggi razziali del 1938, attraverso testi, video, infografiche, link; un percorso di approfondimento innovativo, digitale, pensato sia per gli studiosi che per il pubblico, sul modo in cui una delle pagine più oscure della storia nazionale è stata analizzata e raccontata agli italiani dalla televisione pubblica, oltre che dalla storiografia e dalle istituzioni, dal Dopoguerra ad oggi. Il sito ha una parte dedicata agli eventi, con alcuni punti chiave. Tre gli elementi: una selezione di fonti Rai, presentate in estratto e in formato accessibile, trascritte in italiano e inglese; la storiografia memorialistica, per studiare l'avanzare delle ricerche in materia; gli eventi culturali e politici.

ARCHIVIO PREZIOSO

Grazie a uno speciale accordo con Rai Teche e a una lunga ricerca d'archivio, il webdoc riporta alla luce e rende accessibili al pubblico estratti di preziosi documenti video, alcuni dei quali dimenticati, firmati da maestri come Sergio Zavoli, Liliana Cavani, Enzo Biagi, Arrigo Levi, o arricchiti dalle testimonianze Primo Levi, Nedo Fiano, Liliana Segre. Il quadro che emerge è quello di tre fasi nel modo di rappresentare e rapportarsi al tema: la prima è stata una fase di rimozione (1940-50), la seconda quella che ha diffuso l'idea degli italiani brava gente (fino alla fine degli anni 80) fino all'assunzione di responsabilità per quanto accaduto (metà degli anni 90 fino ad oggi). Il webcom sarà presentato, oltre che martedì, anche in una puntata radiofonica dei martedì e giovedì della memoria on air, in onda il 9 febbraio, alle 17.30 su Radio Ca' Foscari. Il 12 gennaio, prima del seminario di Campus, on ai««««««« su Radio Ca' Foscari andrà in onda la prima puntata, dedicata al diario di Renia, polacca uccisa dai nazisti nel 1942: le prime pagine del diario sono state lette dalla sorella di Renia, Elizabeth, e dalla nipote, Alexandra, che oggi vivono negli Stati Uniti e hanno incontrato virtualmente nei giorni scorsi gli studenti di Ca' Foscari. Tutti gli eventi qui https://www.unive.it/data/agenda/2/45434.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

