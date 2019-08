Sharon Tate e la strage di Bel Air che sconvolse il mondo del cinema

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIASulla porta della villa la parola «Pigs», maiali, scritta col sangue di Sharon Tate. «Molti a Los Angeles pensano che gli anni 60 finirono il 9 agosto 1969, nel momento esatto in cui la notizia della strage di Cielo Drive si sparse come un incendio attraverso la comunità», scrisse Joan Didion di quella notte di 50 anni fa in cui quattro membri della «Family» di Charles Manson si resero protagonisti di uno degli omicidi più efferati della storia americana del Novecento. Una vicenda che scosse l'opinione pubblica non solo per...