Sgarbi: «Alla Biennale si tutelano soltanto pochi eletti»

«La possibilità di esprimersi attraverso l'arte oggi è un lusso per pochi che non si basa su nessuna regola, men che meno sulla meritocrazia. La Biennale è la rappresentazione pratica di come si tutelino pochi eletti a discapito della numerosissima produzione italiana contemporanea. Per compensare a questo dislivello ho ritenuto opportuno dare spazio a tutti gli artisti pensando ad un dizionario a loro dedicato. Anche l'idea di Pro biennale, guarda in questa direzione: dare maggiore spazio possibile all'espressione di sé stessi»....