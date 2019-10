Sfruttamento sessuale, nei guai James Franco

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOL'attore americano James Franco è stato denunciato per «sfruttamento sessuale» da due ex studentesse della sua scuola di recitazione Studio 4. Nelle accuse presentate alla Los Angeles Superior Court le donne hanno affermato che Franco, candidato agli Oscar per «127 Hours», aveva usato un programma del curriculum della sua scuola intitolato «Sex Scenes» per fare sesso con le studentesse.L'avvocato della star Michael Plonsker ha negato le accuse: «Non è la prima volta che vengono fatte e sono state sempre finora smontate. James...