SFILATE / 2Fendi e Milano dicono addio a Karl Lagerfeld con una sfilata commovente che porta in passerella un tributo al suo ultimo lavoro. Una lunga storia d'amore quella con la maison iniziata nel 1965 e oggi scandita in ogni look. Tutto lo racconta: abiti, gonne, cappotti che sono decorati dal logo in corsivo della doppia F, il Karligraphy disegnato da lui nel 1981. Lo si trova dappertutto, sui bottoni cabochon, sulle pellicce intarsiate, su calze e sui dolcevita di tulle color carne. I capi sartoriali, con spalla a pagoda, zip e...