CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SFIDA PER 200Una certezza: Griglie roventi è ormai diventato un appuntamento fisso e imperdibile per gli amanti del barbecue, una delle grandi passioni estive dell'italiano medio.Un successo che si rinnova e si conferma, anno dopo anno, e coinvolge appassionati da tutt'Italia e non solo, per un format semplice semplice: cento coppie di cuochi non professionisti si sfidano alla griglia ad armi pari. Stessa griglia, stessa carne.Sabato scorso, un lungo anello di cento griglie ha occupato tutta piazza Torino, a Jesolo, arena ormai classica...