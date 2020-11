IL FENOMENO

Se ce l'ha fatta Sfera Ebbasta, ce la può fare chiunque. «Spero che sia da esempio per le nuove generazioni, perché i sogni di ciascuno possano realizzarsi con l'impegno, la costanza e la passione»: lo ha detto, fascia tricolore a tracolla, il sindaco di Cinisello Balsamo, comune della periferia milanese dove è nato e cresciuto Gionata Boschetti, il vero nome del trapper, intitolandogli una piazza (tutto vero). Ma a scadenza e con il logo di Spotify sotto: la targa resterà lì solo per tre mesi. La bizzarra operazione è tra le iniziative studiate da Sfera Ebbasta e dai suoi per accendere i riflettori sul nuovo album Famoso, arrivato sulle piattaforme venerdì scorso (il cd uscirà il 24 novembre).

Rientrano nel pacchetto anche un film - intitolato sempre Famoso - su Amazon Prime Video da fine ottobre, e un numero speciale dell'edizione italiana di Rolling Stone, che aveva cessato le sue pubblicazioni lo scorso anno e che ha deciso di tornare in edicola questa settimana con un fascicolo tutto su Sfera Ebbasta («Una marchetta. Prima che la rivista chiudesse le monografie erano dedicate a Beatles, Bowie, Led Zeppelin», protestano i lettori sui social).

IL CATTIVO GUSTO

Non solo: il faccione del trapper è pure apparso a Times Square, New York, sul tabellone pubblicitario elettronico di Spotify, il cui logo campeggia ovunque nelle attività promozionali di Famoso. I Dischi di platino conquistati in Italia - 65 in tutto - in questi cinque anni non gli bastano più. È agli Usa che ora punta Sfera Ebbasta da Cinisello Balsamo, come racconta anche nel film sulla sua ascesa, in cui però l'unico riferimento alla tragedia di Corinaldo prima di un suo dj set nel dicembre del 2018, quando alcuni balordi spruzzarono spray al peperoncino nella sala causando il panico che portò alla morte di 6 persone, arriva solo dopo i titoli di coda, uno spezzone di un concerto al Forum di Assago in cui dedica Notti alle vittime (quanto a cattivo gusto non smette mai di stupire - due giorni dopo la tragedia si fece tatuare in testa sei stelle, dandone notizia via social): «In Italia il re della trap sono io. Ora voglio diventare un colosso».

IL VILLONE

Sfera Ebbasta raggiunge Steve Aoki - tra i dj più pagati a livello mondiale, ha remixato dischi di Michael Jackson, Lady Gaga, Lenny Kravitz - nella sua villa a Los Angeles da 1.500 metri quadri (terreno escluso), si scambia gesti affettuosi con J Balvin, star colombiana del reggaeton, 35 milioni di copie vendute. Sono tra gli ospiti del nuovo album, frutto di grossi investimenti, insieme ai rapper americani Future e Lil Mosey e a Diplo (ha prodotto Madonna). Di buono c'è che un italiano sia al centro di un'operazione così ambiziosa, enfatizzata da una comunicazione spericolata (Il progetto più internazionale che la musica italiana abbia mai realizzato, recita il comunicato stampa).

Ma la crescita di cui si è reso protagonista Sfera Ebbasta negli ultimi due anni non è certo rappresentata dai contenuti dei pezzi di Famoso, farciti dai soliti slogan e cliché. Soldi, macchine, sesso e fama continuano ad essere una costante: La gente cambia, il cash ti cambia/più ne fai e più non ti basta, rappa in Bottiglie privè. Nati con nada, vestiti Prada, in Abracadabra. Parlano, semmai, le cifre a cui ambisce (in attesa del tour nei palasport che partirà tra un anno: biglietti in vendita già da domani).

I NUMERI

In una sola giornata, tra venerdì e sabato, Famoso ha totalizzato su Spotify, in Italia, 16.264.218 ascolti complessivi, quasi il triplo di quelli del precedente Rockstar (6,1 milioni). Undici dei 13 pezzi dell'album hanno superato il milione: da Abracadabra (1.657.363 riproduzioni) a Gangang (1.032.106). E due, Baby (con J Balvin) e la stessa Abracadabra, sono state rispettivamente la 36esima e la 45esima canzone più ascoltata su Spotify a livello mondiale tra venerdì e sabato, con 1,9 e 1,7 milioni di stream. Stando ai dati di Spotify, a 24 ore dal lancio il disco ha conquistato il titolo di album italiano più ascoltato sulla piattaforma, infrangendo il record detenuto da Machete Mixtape vol. 4, che aveva totalizzato 13.081.724 stream. E per la prima volta un intero disco italiano è entrato nella top 200 Global, totalizzando 17.557.130 stream globali. Segno che gli investimenti hanno dato i loro frutti.

Mattia Marzi

