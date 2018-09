Sexy maestra vicentina tentatrice al reality. Donazzan: disonora il ruolo

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA POLEMICAVENEZIA Un'insegnante di scuola primaria di 29 anni, di indubbia avvenenza, disonora la professione se partecipa, come capita a Emma Dalla Benetta di Arzignano, al popolare reality Temptation Island Vip condotto da Simona Ventura, in onda da ieri sera su Canale 5? Una maestra d'inglese, ancorchè precaria, scelta tra le 12 tentatrici, cioè tra le single che in bikini o giù di lì metteranno alla prova la tenuta di sei coppie celebri(con inevitabile corollario di piccanti gossip), può poi tornare tranquillamente sui banchi di...