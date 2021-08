Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'Alta Corte di Londra ha stabilito che gli ex Sex Pistols Paul Cook e Steve Jones possono usare le canzoni della storica punk band in una serie tv chiamata Pistol, un utilizzo contro il quale si era pronunciato l'ex cantante John Lydon, noto all'epoca come Johnny Rotten (nella foto). L'ex batterista Cook e l'ex chitarrista Jones avevano denunciato Lydon presso l'Alta corte, affermando di aver il diritto di usare le canzoni in Pistol, una...