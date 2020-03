LA STORIA

Due stagioni, una terza in arrivo, in tutto 16 episodi per conoscere tutto quello che avreste voluto sapere sul sesso e non avete mai avuto il coraggio di chiedere. Ambientata in una scuola superiore britannica, l'Istituto Moordale, in un'epoca imprecisata (sembrano gli anni Ottanta, ma i ragazzi usano i cellulari), Sex Education di Netflix è la serie da recuperare in queste settimane. Intelligente e provocatoria, soprattutto nella sua prima stagione, la serie di Laurie Nunn, diretta da Kate Herron e Ben Taylor, mette in campo con disarmante onestà le domande, i problemi, le incertezze, le paure che gli adolescenti nutrono sul sesso. Senza giri di parole, né metafore o allusioni: qui i nudi ci sono e sono in primo piano, si parla di problemi di dimensioni, di eiaculazione precoce e di handicap emotivi (il protagonista non riesce a masturbarsi), di desideri più o meno repressi (il bondage, la bisessualità), persino di molestie e traumi, e tutto con la leggerezza di una commedia mai volgare, ma spesso acida e realisticamente vicina all'umanità che rappresenta.

I SIPARIETTI

Sempre preceduti da un siparietto piccante che racconta, in una manciata di minuti, uno dei temi caldi della sessualità di adulti e ragazzi, gli episodi seguono le disavventure del sedicenne Otis Milburn e dei suoi amici Eric Effiong (omosessuale dichiarato, in conflitto con la famiglia profondamente cattolica) e Maeve Wiley (ragazza interrotta dal passato turbolento e una storia tossica in famiglia), amministratori di una clinica del sesso clandestina aperta per guadagnare qualche soldo tra le mura di scuola. La clinica, iniziata come un gioco, finisce tuttavia per essere apprezzata dagli studenti, soprattutto grazie alla specifica competenza di Otis, figlio di due sessuologi di chiara fama. Nella parte di sua mamma Jean c'è una superba Gillian Anderson, qui splendida milf disinibita e svampita, dispensatrice di chicche sul sesso ma pessima madre e terribile educatrice. Perfetta da guardare in famiglia, per affrontare tabù che sia la scuola che la televisione generalista rifuggono con orrore, Sex Education è anche un grande vivaio di volti e attori che faranno il cinema di domani, da Emma Mackey (Maeve) a Asa Butterfield (Otis), Patricia Allison (Ola) e Tanya Reynolds (Lily). In arrivo la terza stagione, prevista nel 2021: con oltre 40 milioni di visualizzazioni nelle prime quattro settimane dal suo arrivo sulla piattaforma, Sex Education è uno dei prodotti più amati di Netflix. Da recuperare subito.

Ilaria Ravarino

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA