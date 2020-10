Ripartono all'insegna di Beethoven di cui ricorrono i 250 dalla nascita le Settimane Musicali al Teatro Olimpico. Tre appuntamenti dal 13 al 15 ottobre, dei quali la direttrice artistica Sonig Tchakerian (nella foto) - violinista di fama internazionale è giustamente fiera. «Per noi annullare il festival estivo è stato un dolore. La volontà di ritrovarci con il nostro pubblico è stata dunque una scelta morale dice inoltre ho sempre avvertito l'eticità della musica di Beethoven, che mi pare quanto mai necessaria in un momento così complesso per tutti noi; è giusto esserci e fare anche nei momenti difficili». Riguardo alla programmazione aggiunge: «Potrebbe sembrare scontato parlare di Beethoven però alla fine ti conquista. Nel repertorio cameristico ho cercato delle proposte che, come nella tradizione del festival, uniscano la musica al racconto». Il primo dei concerti la vedrà protagonista oggi all'Olimpico insieme al pianista Andrea Lucchesini; in programma la Sonata per pianoforte e violino op.47, nota come Sonata a Kreutzer della quale dice: «La sonata è un vero e proprio concerto per violino e pianoforte in cui l'idea di musica da camera è superata anche nell'idea di farla narrare al musicologo Giovanni Bietti attraverso il romanzo di Tolstoj». Il secondo appuntamento, a Palazzo Chiericati domani, sarà una maratona beethoveniana affidata ai pianisti vincitori delle passate edizioni del Premio Brunelli. Ultimo appuntamento la Nona Sinfonia nella versione per pianoforte, soli e coro di Franz Liszt: «Si chiude dunque nel tempio di Santa Corona il 15 ottobre con un Inno alla Gioia quanto mai necessario, con la partecipazione del pianista Maurizio Baglini, dei solisti Annamaria dall'Oste, Laura Polverelli, Giuseppe Varano e Daniele Caputo, oltre che del Coro del Friuli Venezia Giulia». Riguardo alla sicurezza e al rispetto delle norme di distanziamento Sonig Tchakerian conclude dicendo che «In tempo di Covid, si sa, non è semplice realizzare le cose, anche perché le regole sono sempre in evoluzione. Talvolta si fanno dei programmi che poi si è costretti a cambiare; bisogna essere pronti all'evolversi della situazione».

Alessandro Cammarano

