LA RASSEGNA

Si alza stasera il sipario sull'edizione 2020 della rassegna Hemingway, il Nobel nella Laguna di Caorle e del Premio giornalistico Papa Ernest Hemingway, organizzati dalla Cinzia Vitale Onlus, in collaborazione con il Comune di Caorle e con il patrocinio della Regione Veneto. Per una settimana il centro storico di Caorle sarà teatro del principale evento culturale del Veneto Orientale ospitando ogni sera, in piazza Vescovado, dibattiti su temi di attualità e legati alla presenza del romanziere americano in Veneto; grazie alla collaborazione con il Consorzio Caorlespiaggia, diversi appuntamenti della rassegna saranno ospitati anche nell'area teatro del comparto Green Oasis della spiaggia di Ponente, il più moderno tra i chioschi della località balneare.

L'INAUGURAZIONE

A dare il via alla rassegna sarà questa sera, alle 21, un appassionante dibattito sul tema Covid-19: racconti dal fronte al quale parteciperanno i giornalisti Toni Capuozzo e Fausto Biloslavo e Alessandra Priante della United Nations World Tourism Organization, oltre al sindaco di Caorle Luciano Striuli e al presidente della Vitale Onlus ed ideatore del festival, Roberto Vitale. A seguire, alle 22, si discuterà invece dei rapporti tra Italia e Cina al tempo del coronavirus con Mauro Giacca, scienziato del King's College di Londra, con l'avvocato italocinese Lifang Dong, con Zeno D'Agostino, presidente del porto di Trieste e Paola Dal Negro, direttore generale Ogs. A moderare l'incontro sarà la giornalista del Tg2 Maria Novella Rossi. Sempre parlando di coronavirus, va evidenziato che la Cinzia Vitale Onlus quest'anno ha organizzato il programma della manifestazione avendo cura di rispettare le misure anti-contagio e quindi garantendo il distanziamento sociale del pubblico durante tutti gli eventi che si succederanno nell'arco della settimana.

Intenso anche il programma di domani, centoventunesimo anniversario della nascita di Ernest Hemingway: alle 17, nel teatro Green Oasis, Ilaria Rossetti, vincitrice del premio Neri Pozza, presenterà il libro Le cose da salvare, con la partecipazione di Sara Zanferrari, penna de Il Gazzettino. In serata, alle 21, si tornerà invece nel salotto buono di Caorle, la bella piazza Vescovado all'ombra del campanile simbolo della località, per l'incontro tra il direttore de Il Gazzettino Roberto Papetti e Maurizio Belpietro, direttore di Panorama che presenterà il suo ultimo libro Giuseppe Conte, il trasformista. Al termine il Festival darà spazio ad un momento di approfondimento sul tema Hemingway donne e potere al quale prenderanno parte Pino Scaccia, storico inviato di guerra Rai, la scrittrice Anna Raviglione e l'imam siriano Nader Akkad. A moderare il dibattito sarà Micaela Zucconi, giornalista di Amica.

IL RICONOSCIMENTO

Per quanto riguarda il premio Papa, sabato 25 sarà proclamato il vincitore del prestigioso riconoscimento, riservato ai giornalisti under 30, ai frequentatori di master e scuole di giornalismo e agli studenti delle università italiane che desiderano intraprendere la professione giornalistica, che ha per media partner Il Gazzettino e Ansa e che gode del patrocinio di Federazione Nazionale Stampa Italiana ed Ordine dei Giornalisti. I finalisti del Premio Papa 2020 sono Pasquale Ancona, 25 anni, della Scuola di Giornalismo dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Mattia Giusto, 25 anni, della Scuola Superiore di Giornalismo Massimo Baldini Luiss Guido Carli di Roma e Natalie Sclippa, 21 anni, dell'Università degli Studi di Trieste. I tre finalisti sosterranno la prova del concorso venerdì 24 luglio, nella Sala del municipio di Caorle dedicata al romanziere statunitense.

Riccardo Coppo

