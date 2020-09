IL PUNTO

Ieri, Emporio Armani. Oggi, alle 17.30 su La5 (e contemporaneamente su canali predisposti dalla Camera della Moda) è il turno di Elisabetta Franchi con la presentazione della sua collezione P/E 2021. E sempre oggi, alle 18, Donatella Versace presenterà in streaming, per la piattaforma della Cnmi, la sua Versacepolis: «seguitemi alla scoperta della città perduta - ha raccomandato Donatella - e immergetevi con me negli abissi dove si trovano gli antichi pilastri sui quali Versace è stata costruita. Scoprirete una collezione ispirata a un mondo misterioso e utopico governato da Medusa e ispirato alla stampa Trèsor de la Mer. Domani sarà il grande momento di Giorgio Armani su La7, in prima serata, con la sua collezione primavera-estate 2021 presentata da Lilli Gruber..

LA SITUAZIONE

La moda è ripartita si può dire alla grande perché il calendario predisposto dalla Camera Nazionale della Moda Italiana è fitto di 64 sfilate e ben 88 eventi che consentiranno al mercato internazionale, vuoi con presentazioni fisiche vuoi con trasmissioni in digitale predisposte dalla stessa Camera, di informarci nella speranza che tutto davvero torni come prima. «Dobbiamo convivere con il virus» - ha detto Carlo Capasa, presidente della Cnmi, esortando a non diffidare del mezzo digitale ma allo stesso tempo accogliendo di buon grado qualche sfilata vera, con passerella, pubblico, applausi, lacrime e...spettacolo dal vivo.

Fino al 28 settembre sarà una Milano digital e solo alla fine, quando i risultati potranno venire in soccorso, sapremo se veramente la formula streaming abbia una sua positività anche commerciale. Una eventualità che allora potrebbe far pensare se le vecchie sfilate dai costi eccessivi, con spettacolo, passerella, indossatrici, indossatori, avranno ancora senso. In pista grandi nomi, come Miuccia Prada che ha scelto di mandare in digitale la prima collezione realizzata con Raf Simons; Eleventy che si racconta raccomandando la semplicità elegante o Tom Ford che vuole una donna bordo piscina, in abiti agili e allo stesso tempo elegantissimi. Domenica 27 nel primo pomeriggio sarà il turno in digitale di Valentino.

Fuori dal coro, Là Fuori, importante marchio americano, snobbando la capitale della moda, ha scelto Venezia per presentare - come anticipazione della prossima Fashion Week, che si svolgerà come ogni anno a fine ottobre nel capoluogo lagunare - Road to Barmer. La location scelta per la presentazione da Laura Scarpa (di Venezia da vivere): un giardino misterioso di un'antica casa veneziana, alla Giudecca.

Luciana Boccardi

