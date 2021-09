Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Sette mesi di buon Governo ma le opere commissariate sono ferme al palo. A scriverlo è il Sole 24 Ore (21/9/2021) che dice: I commissari straordinari lanciano l'allarme che le procedure non decollano che non ci sono le risorse e le strutture tecniche e che la mancata attuazione del Decreto Semplificazione rallenta il decollo delle opere.... In aprile sono stati nominati 27 commissari per realizzare 57 opere ed in agosto altri 20 per altre...