Sette anni e mezzo fa a Pordenone fece il pieno incontrando non solo diverse scolaresche. La mattina avvicinò gli studenti in un teatro Verdi pieno. Al pomeriggio, ospitato nell'auditorium della Regione, in un incontro aperto a tutti dialogando con uno dei ragazzi presenti, riuscì a calamitare l'attenzione degli altri interagendo continuamente. Presentando Il pensiero bianco (Add editore), Lilian Thuram ha visto metà platea del teatro...