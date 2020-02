SESSANTA CANTINE

Torna nel prossimo fine settimana (domenica 9 e lunedì 10 febbraio) l'appuntamento con Vini da Terre Estreme, evento di valorizzazione della tradizione vitivinicola eroica, italiana e non solo, che per la sua ottava edizione torna a Villa Braida di Mogliano Veneto (Tv), a pochi chilometri da Venezia.

Un progetto che nasce dal rispetto verso chi, eroicamente, dedica alla vigna e al vino energia e cuore, fatica e determinazione, perché ci vuole forza d'animo, tanta, per accudire vigne che crescono su terreni impervi, con forti pendenze, in alta quota o a strapiombo sul mare, su terrazze, gradoni, terreni sabbiosi, piccole isole.

A Vini da Terre Estreme si potranno incontrare 60 cantine eroiche con i loro vini che hanno come denominatore comune l'essere frutto di un'agricoltura con origini e storia secolari, tramandata di generazione in generazione. Un patrimonio di esperienza e radicamento al territorio che questi appassionati vignaioli continuano a salvaguardare per dar vita a vini straordinari, rari, e soprattutto preziosi per il loro carattere unico ed emozionante.

GRECIA & CROAZIA

Oltre 250 le etichette in degustazione, viaggio appassionante dal mare alla montagna, dalla pianura alla collina, attraversando l'intera penisola (dalla Val d'Aosta fino alla Sicilia e Sardegna) e sconfinando nelle vicine Croazia e Grecia - quest'anno Paese ospite - per regalare nuovi piaceri al palato e scoprire il valore di uomini e donne che difendono un'eredità cosi preziosa e unica e faticosa, spesso al limite del sacrificio, anche fisico.

Otto le realtà venete e tre quelle friulane presenti. Per il Veneto l'Agricola De Bacco, la Staffa del Quinta, Le Baite, Dandro de Bruno, Sass de Mura, Terre dei Gaia, Vigna Sinque Majo, Paolo Zuccheto; per il Friuli ci saranno Gaspare Buscemi, Kurtin e Tenuta Stella. A questi si aggiunge l'associazione veneziana Laguna nel Bicchiere, le Vigne ritrovate, che ha fatto della riscoperta, cura e valorizzazione delle vigne presenti nel nel centro storico veneziano e nella Laguna la sua missione. In particolare, domenica pomeriggio, Laguna del Bicchiere sarà protagonista di un interessante incontro il cui focus sarà proprio quello dei vini del mare.

LAGUNA NEL BICCHIERE

Infatti, anche in questa edizione, oltre ai workshop con tavoli di degustazione libera, sono in calendario tre MasterClass (numero chiuso su prenotazione), sui vini eroici e i loro territori di provenienza: domenica 9 febbraio, alle ore 12.00: Il coraggio di essere unici. Le bollicine eroiche; alle ore 16: Il coraggio di essere unici. I vini eroici del mare; Lunedì 10 febbraio - ore15.30 -Il coraggio di essere unici. I vini eroici della montagna.

Vini da Terre Estreme si riconferma appuntamento di grande interesse, curiosità, scoperta e approfondimento, per appassionati, enogastronauti ed operatori del settore, evento imperdibile per apprezzare vini sconosciuti che hanno tanto da dare, e anche tanto da dire. Vini unici, veri, con una forte identità.

