Sessant'anni di Sabbiadoro

LA STORIAEra il 1959 quando Lignano Sabbiadoro si staccava da Latisana e formava un Comune autonomo, in provincia di Udine. I lignanesi ci avevano messo undici anni a ottenere l'indipendenza amministrativa, da quando, nel 1948 si era formato un comitato per l'autonomia, presieduto da Angelo Marin, proprietario del primo e più antico albergo della località, nato nel 1903 e ancora oggi gestito dalla stessa famiglia. La richiesta era rimasta a dormire in parlamento per due legislature finché non era stato eletto Mario Toros, boss della Dc...