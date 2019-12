SERVIZI

VENEZIA L'ufficio postale Venezia 9, cioè quello di via Garibaldi a Castello, riaprirà. Di recente erano circolate voci, infondate, sul fatto che il servizio potesse esser soppresso e che le poste non avrebbero riaperto. Un allarme che ha creato preoccupazione, immotivata, soprattutto ai più anziani.

A intervenire sul tema è stata direttamente l'azienda Poste Italiane che ha dipanato i dubbi sul tema tranquillizzando i residenti della zona. L'utenza dovrà attendere circa un mese, fino a fine gennaio salvo problemi, però potrà riavere il proprio punto di riferimento per bollette e pacchi. La causa della prolungata chiusura sono stati gli ingenti danni che l'acqua alta del 12 novembre scorso ha provocato. Per poterlo riavviare sarà infatti necessario provvedere al rifacimento completo di tutti gli impianti, quindi quello di sicurezza, elettrico, riscaldamento, condizionamento, e non solo. Interessati dai lavori saranno anche il rifacimento dei pavimenti, gli intonaci e i serramenti. Oltre a questo, per poter rendere funzionale Venezia 9 si dovrà metter mano ad apparecchi e arredi, come computer, stampanti, oltre allo sportello automatico per prelevare i contanti. Difficile ad oggi fare una conta dei danni, perché solo alla fine si potrà comprendere il reale danno generato dall'acqua alta. Stando ad alcune stime, pare però che le poste abbiano subito un danno, solo in quell'ufficio, di oltre 100mila euro. Poste ha quindi fatto sapere che tutti gli altri uffici hanno subito gravi danni al punto da imporre la chiusura di quasi ogni esercizio. Da ultima, l'azienda ha spiegato che durante il corso dell'anno saranno svolti altri interventi di manutenzione, ma per ora la priorità è riaprire quanto prima il servizio.

Tomaso Borzomì

