CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERVIZI A RISCHIOVENEZIA Nel piano di rimodulazione degli uffici postali italiani, con relativi tagli, c'è anche Venezia insulare, che vedrebbe chiudere la filiale delle Zattere e ridurre l'orario di quella di Lista di Spagna. Per il momento solo ipotesi, ma che sono diventate di dominio pubblico e stanno allarmano l'utenza, in particolare quella anziana. Le Zattere è un ufficio restaurato da poco, collocato in un punto strategico, davanti al pontile di San Basilio, completamente accessibile, a differenza di quello più vicino del Gafaro....