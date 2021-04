Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

IL LIBRO«Non abbiamo davanti un'epoca di cambiamento, ma un cambiamento d'epoca. Per questo serve una nuova grammatica sociale, un altro lessico con cui descrivere e interpretare quanto si sta dischiudendo come un mondo nuovo». Con la pandemia l'io e il noi sono diventati qualcos'altro, la comunità è entrata in un quadro complicatissimo e complesso da gestire. Ma anche dovranno essere modificate le categorie del tempo e dei modi del...