L'ANALISIVENEZIA Il sistema di prenotazioni elettroniche promossa dal Comune per un turismo regolato ha bisogno di un'asse condiviso tra tutti gli attori coinvolti. Necessario il confronto con i parcheggi auto cittadini, affinché il piano tornelli e prenotazioni vada in porto con successo da giugno, evitando falle nel meccanismo al vaglio.LA PROSSIMA STAGIONELa posizione di Jacopo Luxardi, direttore operativo Interparking per l'Italia,...