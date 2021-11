Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'ASSEDIOVENEZIA Quello appena trascorso è stato un weekend certamente interessante, ma la soddisfazione è cauta. Perché la Venezia a cui stiamo assistendo nell'ultimo periodo con ponte di Ognissanti in testa è la dimostrazione di una città «raramente piena, ma spesso intasata. Tema che esiste da 30-40 anni e che siamo riusciti a far tramutare in problema». Ne è convinto il presidente Ava, Vittorio Bonacini, ponendo l'accento su...