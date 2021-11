Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE DL' Union Clodiense è rimasta per sole 24 ore in vetta alla classifica e ieri, oltre al rammarico per la vittoria sfumata al 94' sul campo del Cjarlins Muzane, ha dovuto aggiungere anche la notizia della vittoria dell' Arzignano sul difficile campo di San Martino di Lupari. Presto per dire se questa stagione vedrà come motivo principale il duello tra i granata e i vicentini, però è giusto evidenziare che i ragazzi di Andreucci hanno...