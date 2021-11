Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE DFinalmente Spinea! Alla nona giornata d'andata i ragazzi di mister D'Este trovano la prima vittoria stagionale, superando per 1-0 il San Martino Speme al termine di una partita combattuta fino all'ultimo minuto. Con questi tre punti, i padroni di casa si portano a quota 5 e abbandonano l'ultimo posto in classifica ai danni dell'Ambrosiana, mentre i veronesi, quest'oggi spenti in avanti, restano fermi a quota 7 in piena zona...