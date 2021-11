Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE DDopo le due brillanti vittorie consecutive contro Arzignano e Cattolica, un Mestre incerto e disordinato fa un passo indietro ed esce sconfitto davanti al proprio pubblico contro l'Este che torna a conquistare i tre punti dopo cinque turni in penombra, caratterizzati dalle ultime due sconfitte contro Delta e Caldiero.Mestre in campo con il lutto al braccio per onorare la memoria del papà del portiere Milan e della mamma del...