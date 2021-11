Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

SERIE ATre indizi non faranno una prova ma con la vittoria 91-77 in casa della Fortitudo Bologna l'Umana Reyer dà continuità ai successi su Reggio Emilia e Buducnost, confermando per la terza volta di fila solidità e presenza mentale nei 40'. Dopo 20' in equilibrio (42-40), gli orogranata scavano il solco nel terzo quarto (27-13) regalandosi un ultimo periodo da amministrare, che però i felsinei hanno il merito di riaccendere sul -6...