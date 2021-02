Sergio Mattarella e Mario Draghi hanno applicato alla lettera l'articolo 92 della Costituzione (richiamato espressamente ieri sera dal segretario generale del Quirinale) : il presidente della Repubblica nomina il presidente del Consiglio e su proposta di questi i ministri. Durante le consultazioni non si è mai parlato di ministeri e di ministri. Né risulta che Draghi abbia chiesto informalmente indicazione alcuna ai segretari dei partiti. D'altra parte, il mandato di Mattarella era di formare un governo di alto profilo che non rispondesse ad alcuna formula politica. Entrare nel suk delle trattative in una situazione di emergenza sarebbe stato devastante e in contraddizione con la figura stessa del presidente incaricato: un tecnico prestigioso con una forte esperienza di mediazione politica, sia nel decennio da direttore generale del Tesoro sia negli otto anni di presidente della Banca centrale europea.

Il primo ministro si è occupato prevalentemente della scelta dei tecnici, mentre Mattarella e i suoi consiglieri avendo maggiore esperienza di Palazzo hanno drizzato le antenne sulle compatibilità tra partiti e sugli equilibri all'interno dei partiti. Si prenda il caso Zingaretti. Il segretario del Pd sarebbe entrato volentieri nel governo. Ma la sua presenza avrebbe portato l'ingresso nel governo di Salvini. E questo per i Democratici sarebbe stato un tributo troppo pesante. Niente leader, dunque. Se Luigi Di Maio è rimasto agli Esteri è perché il M5s non ha un leader. E se Roberto Speranza, che pure è segretario di Articolo 1, è rimasto alla Salute è per non cambiare timoniere a una nave che naviga da un anno in un mare in tempesta.

La formazione del governo appare assai equilibrata. Il PD con la conferma di Guerini alla Difesa, di Franceschini alla Cultura e l'ingresso di Orlando al Lavoro ha visto soddisfatte tutte le componenti. Salvini è stato premiato con un ministero fondamentale come lo Sviluppo economico per Giorgetti e due ministeri richiesti espressamente: Disabilità per Erika Stefani e Turismo per un uomo pragmatico come Massimo Garavaglia che avrà il compito improbo di mettere ordine tra disordinate competernze. I 5 Stelle ridimensionati per numero e peso con Patuanelli retrocesso all'Agricoltura e la Dadone alla Gioventù sono stati ripagati con un grande tecnico come Cingolani alla Transizione ecologica e a sorpresa con un ambientalista prestigioso ma non ideologico' come Giovannini. E' andata bene anche a Forza Italia. Brunetta torna con la Pubblica amministrazione a misurarsi con quello che non è riuscito a fare dieci anni fa nel governo Berlusconi. Gelmini eredita da Boccia visibilità e grane delle Regioni e con Carfagna il Sud che senza portafoglio rischia ancora di contare poco. Sacrificata Italia Viva, artefice della rivoluzione: soltanto Bonetti alla Famiglia. Mattarella ha ottenuto la continuità in Interni, Esteri e Difesa. Draghi, com'è ovvio, ha il totale controllo dell'Economia. C'è da sperare che Marta Cartabia, costituzionalista prestigiosa, sappia gestire la delicatissima riforma del processo civile. Vittorio Colao potrebbe essere uno straordinario ministro per l'Innovazione tecnologica. Non rimpiangeremo gli esclusi del governo precedente.

