Sere fra le vigne Vino, cibo e ballo

FUGA DALL'AFAIl verde della campagna, il sole che (finalmente) scende, dopo aver maramaldeggiato per tutto il giorno, l'aria amica della collina che accarezza : per fuggire dall'afa delle città, le proposte non mancano e sono soprattutto i vignaioli ad approfittare del caldo per attrarre i visitatori, con la promessa di una serata che permetta di respirare, almeno per qualche ora, offrendo una cena insolita, informale, bucolica, all'aria aperta e in piena libertà, assaggiando buoni vini e buoni bocconi.SOTTO LA BELLUSSERAVenerdì prossimo,...