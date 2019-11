Seravella, capitale delle balie

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA STORIAAvete presente tutte quelle stupidaggini che si legano alla parola museo dandone un significato negativo? «Pezzo da museo», «dietro liceo davanti museo», «polveroso come un museo» e quant'altro? Ecco, scordatevele. Perché il Museo etnografico di Seravella di Cesiomaggiore, in provincia di Belluno, è qui per dimostrarvi quanto siano spesso stupidi i luoghi comuni. C'è la parte espositiva, ovviamente e poi ne parliamo. Ma cominciamo da quel che di vivo, palpitante, si registra dentro e fuori questo edificio, già villa...