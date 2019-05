CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

SERATE PADOVANETre millesimi preziosi ed introvabili (1997, 1996, 1990), un menù signature in abbinamento e, fuori, oltre le vetrate, la magia di Prato della Valle. Se poi si aggiunge che la riserva in questione è firmata Cristal, punta di diamante della maison Champagne Louis Roederer, l'appuntamento di degustazione diventa esclusivo e imperdibile. Tutto questo accadrà dopodomani, mercoledì 29 maggio, al Fuel Ristorante in Prato dove lo chef Davide Di Rocco firmerà un menù che riproporrà i suoi piatti più amati completato da alcune...