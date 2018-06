CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

SERATA IN TRE ATTIUno spettacolo in tre atti quello che Andrea Finato e il suo staff organizzano anche quest'anno nella piazza del Quartiere Latino nel cuore di Treviso. Ma non siamo a teatro, nonostante il nome: Bolle, così si chiama l'evento, non ha nulla a che vedere con la danza ma è invece una grande degustazione in piazza, con 54 produttori e 100 vini, tutti rigorosamente in versione spumante, ovviamente, dall'Italia e dal resto del mondo. In tre atti, dicevamo, perché nei banchi di assaggio nella prima parte della serata ci saranno...