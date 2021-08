Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

L'EVENTOVENEZIA Orchidee, spezie, piante e distillati. L'altra sera Dolce&Gabbana ha fatto pulsare il cuore di Rialto riproponendo storie di donne, uomini e sapori del made in Italy. Il mercato, il più antico della città, sembrava allestito come un fantastico set di un film. L'attrice Helen Miller, avvolta in uno splendido abito rosso, ballava con Domenico Dolce, a ritmo di Jamme, jamme ncoppa, jamme jà. La coppia, che si stava divertendo...