Separatisti convinti: «Nessun ricorso sul quorum, il 1° dicembre alle urne»

LE RAGIONI DEL SÌ VENEZIA Nessun rischio di slittamento del voto. Un ricorso dei separatisti contro il decreto di indizione del referendum sembra non essere più all'ordine del giorno. Intanto perché i comitati e le associazioni che si battono per dividere Mestre e Venezia in due entità amministrative separate, ritengono che il referendum sarà valido indipendentemente dal raggiungimento o meno del quorum del 50% di votanti e poi perché nelle poche settimane rimaste prima del voto la priorità rimarrà quella di informare i cittadini sulle...