Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA LOTTA AL VIRUSMESTRE Altri 91 vaccini e altrettanti tamponi, con un positivo subito isolato e preso in carico secondo i protocolli prescritti. Bilancio positivo, ieri, per la seconda giornata dedicata alla vaccinazione dei senza fissa dimora per la quale l'Ulss è tornata a mettere in campo i suoi due camper, accolti negli spazi adiacenti alla chiesa del Sacro Cuore in via Aleardi, com'era già accaduto lo scorso 21 luglio. Sono stati...