«Senza il Frecciarossa Roma è più lontana»

MOBILITÀMESTRE I pendolari delle professioni e della politica dell'intero Nordest sentono la mancanza del treno Frecciarossa 9403 cancellato dalle Ferrovie dello Stato e sostituito con un Frecciargento, sempre 9403, che però non serve a nulla. Per cui il deputato padovano di Forza Italia Roberto Caon ha promosso una raccolta di firme alla Camera, e il sindacato autonomo Orsa ha chiesto ufficialmente ai vertici di FS (l'ad di Trenitalia Orazio Iacono, il responsabile Dplh Paolo Attanasio, e per conoscenza anche il ministro delle...