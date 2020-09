IL PROGETTO

Presentato ieri nello spazio della Regione Veneto alla Mostra del Cinema, il documentario Venezia - Senza arte non si riparte di Francesca Carollo e Jo Squillo nasce dal desiderio di sostenere la città simbolo della bellezza, dell'arte e della cultura (veneta e italiana), duramente colpita dagli eventi legati alle acque alte eccezionali dell'ultima stagione. La marea salita in maniera devastante - in particolare il 12 novembre 2019 - e la pandemia hanno messo in ginocchio il turismo. E la bellezza si è trovata a fare i conti con la forza della natura e con il virus. Il progetto della giornalista veneta Carollo e della conduttrice Jo Squillo, che con le sue trasmissioni televisive racconta l'Italia, si propone allora come un impulso a ripartire. Con la loro onlus Wall of Dolls, che si occupa di vittime di violenza e di sensibilizzazione culturale, le due autrici vogliono dare un segnale forte di vicinanza al Veneto e lanciare una campagna di raccolta fondi per la ristrutturazione di alcuni musei di Venezia.

TRE TESTIMONI

Il documentario attraversa i canali della città, svela i palazzi, racconta questi mesi difficili senza tragicità ma con grande attenzione all'attualità. E le autrici hanno scelto di farsi accompagnare le alcuni esponenti del mondo culturale veneziano: Carlo Alberto Tesserin, primo procuratore della Basilica di San Marco, il sovrintendente del Teatro La Fenice Fortunato Ortombina e Renata Codello della Fondazione Giorgio Cini. «Non esiste una società che possa vivere senza arte - rimarca Tesserin -. Bisogna guardare avanti partendo dalla cultura. Partendo da quello che gli altri, più bravi di noi, hanno saputo lasciarci». E mentre Ortombina rimarca come l'arte sia «già dentro di noi, prima di noi», per Codello «la cultura e l'arte contengono una quantità di stimoli, di innovazione e di creatività che ci fanno pensare e sperare di poter lavorare per il futuro».

Giambattista Marchetto

