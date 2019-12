Seimila Sardine attese in stazione

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

IL SIT-INVENEZIA Circa seimila persone, forse di più, tutte strette una accanto all'altra per lasciare meno spazio vuoto possibile. Come sardine, appunto. Proprio loro, le Sardine, sono attese stasera alle 19 sul piazzale della stazione ferroviaria di Venezia Santa Lucia in occasione del primo appuntamento in laguna al grido di Venezia non si lega, lo slogan nato a Bologna per fare da controcanto alla presenza di Matteo Salvini nel capoluogo emiliano, e poi mutuato per ogni città in cui le sardine sono scese in piazza. Quello di stasera a...