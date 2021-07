Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

I TRASPORTI IN LAGUNAVENEZIA Ormai c'è regolarità nel ritardo. E se prima si poteva regolare l'orologio sull'orario Actv, oggi lo si può tarare, almeno per ciò che riguarda le linee 4 e 5, su circa 6-7 minuti dopo. Le linee giracittà da tempo ormai hanno un ritardo stabile che è spiegato dai comandanti e dai marinai come la conseguenza del rispetto dei limiti orari di velocità, oltre alle esigenze di carico, che d'estate aumentano. Una...