Dal 5 al 10 febbraio Palazzo Grassi Punta della Dogana presenta Masterset Stories. Racconti in tre righe un nuovo progetto digitale che fa interagire arte e letteratura, dedicato al catalogo della mostra Henri Cartier-Bresson. Le Grand Jeu realizzato in collaborazione con Marsilio editori e la Bibliothèque nationale de France.

Il progetto dedicato al pubblico digitale anticipa la riapertura di Palazzo Grassi prevista per il prossimo 11 febbraio, giorno in cui sarà possibile tornare a visitare fisicamente l'esposizione. Ogni giovedì e venerdì fino al 26 febbraio 2021 sarà poi possibile visitarla con ingresso completamente gratuito.

Per la mostra il curatore generale Matthieu Humery ha coordinato cinque curatori d'eccezione: la fotografa Annie Leibovitz, il regista Wim Wenders, la conservatrice della Bibliothèque nationale de France Sylvie Aubenas, il collezionista François Pinault e lo scrittore Javier Cercas che hanno offerto uno sguardo personale del fotografo per raccontare al pubblico un inedito Cartier-Bresson. Con Masterset stories. Racconti in tre righe il testimone è raccolto da sei scrittrici pubblicate da Marsilio editori: Annalisa De Simone (Le amiche di Jane, 2020), Federica Sgaggio (L'eredità dei vivi, 2020), Gaja Cenciarelli (La nuda verità, 2018), Elisa Fuksas (Ama e fai quello che vuoi, 2020), Ginevra Lamberti (Perché comincio dalla fine, 2019), insieme a Chiara Valerio (nella foto), scrittrice, saggista e responsabile del settore Narrativa Italiana presso la casa editrice Marsilio (La matematica è politica, Einaudi, 2020). Sulle orme dei cinque curatori invitati da Palazzo Grassi a confrontarsi con Cartier-Bresson, ciascuna autrice ha scelto un'immagine tratta dalla Mastercollection, selezione di 385 immagini effettuata dal fotografo in persona agli inizi degli anni Settanta, e lasciandosi ispirare dall'immagine selezionata, ogni autrice ha costruito una storia in tre righe, adottando la celebre formula del romanzo in tre righe ideata nel 1906 da francese Félix Féneon: una riga per l'ambiente, una riga per la cronaca più o meno nera e una riga per l'epilogo.

Instagram, Facebook e il sito di Palazzo Grassi presenteranno ogni giorno, per tutta la settimana, uno dei racconti ideati dalle sei scrittric.

