VENEZIA Pochi, pochissimi, in pratica il più classico degli zero-virgola. È il resoconto delle sanzioni comminate dalle forze dell'ordine a tre giorni dall'entrata in vigore del Super green pass per accedere ai locali e del Green pass base per salire sui mezzi di trasporto pubblico. Il report, come aveva annunciato il prefetto di Venezia, Vittorio Zappalorto, lo forniscono giorno per giorno proprio gli uffici di Ca' Corner. Il primo resoconto riassume i controlli di lunedì 6 dicembre in tutto il territorio metropolitano di Venezia: a fronte di 4.291 persone controllate sul fronte Super green pass e Green pass base per accedere alle varie attività per le quali sono richieste le due forme del lasciapassare verde, sono state sanzionate soltanto 2 persone. Mentre sono stati 52 gli utenti multati per non aver indossato correttamente la mascherina. Sono state 91 le attività controllate (tra bar, ristoranti e negozi) e 2 quelli multati per non aver fatto rispettare le prescrizioni decise dal Governo nella stretta con la quale garantire il Natale senza chiusure. Tra i due gestori multati anche il caso di un ristoratore di Mestre che controllava, sì, il certificato verde ai suoi clienti ma il Green pass non ce l'aveva lui.

Il giorno successivo, martedì 7 dicembre, i controlli si sono mantenuti stabili sullo stesso numero di lunedì, come in sostanza non cambia il rapporto tra verifiche (aumentate) e multe staccate: 4.971 persone fermate di cui 3 multate per non aver rispettato le indicazione sul pass. Solo 14 i cittadini sanzionati per via della mascherina. Sul fronte locali: 256 controlli e 1 multa. Mercoledì, giorno dell'Immacolata, i controlli hanno avuto una contrazione numerica, anche dovuta al fatto che molte attività erano chiuse e il tempo inclemente per i turisti. Le verifiche sono state 3.823 con una sola multa per il pass mancato mentre sono tornate a 58 le sanzioni legate alla mascherina non indossata dove si sarebbe dovuto. Centonovanta i locali passati al setaccio e una multa. La stretta, nel Veneziano, arriverà con la prossima settimana, secondo le indicazioni della stessa Prefettura.

