CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

segue dalla prima paginaVuol dire, da sempre, ma in modo particolare oggi, nell'epoca in cui è tornato il grande confronto tra le nazioni, dotarsi di un'importante spinta geopolitica sul piano internazionale. Quando, per fortuna, tutti hanno ricominciato a parlare di interesse nazionale, dobbiamo perciò dire che ottenere un'Olimpiade rafforza questo interesse, e non solo quello della città ospitante. Purtroppo in Italia l'interesse nazionale è indebolito da due fattori: l'atavico campanilismo e la presenza asfissiante della politica, cioè...