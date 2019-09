CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Visti i precedenti, è lecito nutrire alcuni dubbi sulla concreta attuazione di questi buoni propositi, e le stesse dichiarazioni di ieri nel nostro Premier sembrano averli mitigati, perché Conte si è limitato a prospettare sanzioni pecuniarie verso gli Stati riluttanti. Aspettiamo comunque il 23 settembre. Nel frattempo tre considerazioni. Prima. Questo accordo di Helsinki intenderebbe interpretare il trattato di Dublino in modo meno restrittivo per lo Stato di prima accoglienza, che non sarebbe più...