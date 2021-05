Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

segue dalla prima pagina(...) visionaria negli obiettivi e in grado di veleggiare verso nuovi ambiziosi traguardi tali da far inorgoglire ogni suo abitante, oltre i colori politici, calcistici, geografici. A fare la differenza, si spera in meglio, dovrà essere il connubio Regioni e Comuni metropolitani e categorie economiche, con l'attenta regia del Governo. Il federalismo voluto essenzialmente dalla Lega significa più autonomia e più...