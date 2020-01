segue dalla prima pagina

(...) Verso la fine dell'estate del 2018, infatti, Giuseppe Conte era a capo di una coalizione diversa. Era il tempo della maggioranza giallo-verde, che disponeva di una base elettorale diversa. E molto più ampia. Alle elezioni politiche del 2018, M5s e Lega, insieme, in Veneto, avevano ottenuto il 57% dei voti. Mentre, alle Europee del 2019, PD e M5s si fermano al 28%. Dunque, la metà. A causa, soprattutto, della frana subìta dal M5s. Dal 24% al 9%. Così, il grado di fiducia nei confronti dell'attuale Governo appare perfino elevato, rispetto al peso elettorale dei partiti della maggioranza giallo-rossa. Tuttavia, le ragioni di questa perdita di consensi vanno oltre il voto. Coinvolgono la natura stessa dell'alleanza. Il suo fondamento. PD e M5s, infatti, si trovano a governare quasi per forza. O per caso. Dopo aver agito e viaggiato, per anni, in direzione diversa e quasi opposta. Tanto più nell'ultimo anno. Difficile essere convincenti presso i propri elettori. A maggior ragione se alla guida c'è lo stesso Premier. Giuseppe Conte. Il quale, personalmente, continua a godere di simpatie superiori rispetto al suo Governo. Per ragioni di stile. Perché appare preparato e, soprattutto, educato. Una voce calma, in mezzo alle grida, si sente meglio Tuttavia, l'atteggiamento personale non può cancellare il problema di fondo. L'intesa in-coerente tra forze politiche poco coerenti. Gli anti-politici con i politici. Il non-partito con il partito, per definizione. Così, si afferma l'immagine e anche qualcosa di più di un Governo nel quale coabitano soggetti politici reciprocamente estranei. Senza una vera guida. Senza un Capo. Senza un partito dominante. Non per caso, oltre metà dei cittadini (intervistati da Demos) nel Nord Est pensa che, nell'attuale maggioranza, nessuno sia in grado di orientare le politiche del Governo. Solo fra gli elettori del M5s l'impressione di contare appare elevata. Senza risultare maggioritaria. Ma non nella base del PD. Anche così si spiega la delusione diffusa nel Nord Est verso questo Governo. Che è più corretto definire Conte 2, invece di Conte bis. Perché è un Governo diverso, non una riedizione del precedente. Nell'opinione prevalente: un non-Governo. Al quale si riconosce, al massimo, un non-dissenso.

