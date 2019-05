CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) verso i settori politicamente sensibili, come l'agricoltura, anche perché gli esportatori agricoli americani sono concentrati in alcuni stati particolarmente importanti per la rielezione di Trump. Si ripeterà perciò quanto avvenuto in passato: il governo americano ha infatti già versato un poderoso sussidio di 12 miliardi di dollari per compensare gli agricoltori danneggiati dal crollo del prezzo della soia in conseguenza dell'applicazione di precedenti dazi da parte cinese. Difficile naturalmente prevedere...