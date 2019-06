CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

segue dalla prima pagina(...) Vale forse la pena rifletterci. Non perché la piazza sia davvero tornata; non se n'era mai andata! Una piazza legittima è la piazza di chi in pace rivendica qualcosa di concreto: un diritto, una riforma, un principio; come ad Hong Kong: no alle estradizioni. La folla non è una massa indistinta, un agglomerato di fedeli pronti a intonare salmi a un capo e giurare obbedienza a una fede: lasciata la piazza, tornano i cittadini. Bella è anche la piazza colmata da chi non ha dove andare per farsi udire: quella...