(...) universitario nel 2020. Seduto alla sua scrivania, vivendo l'ennesima giornata identica alle altre, terminato quest'anno funesto lo studente universitario non può che tirare le somme. Il bilancio non è sicuramente dei migliori: pochissime lezioni dal vivo, pochi contatti con i colleghi, tante ore al computer. Tutto è cominciato a marzo dell'anno scorso. Come dimenticarlo. Sospese le lezioni in presenza per una settimana, poi per due, poi fino a data da destinarsi. Non era il caso di avere pretese: nessun professore poteva sapere come gestire un corso a distanza, nessuno avrebbe mai immaginato che saremmo stati privati delle basi stesse dell'apprendimento: il confronto, il dialogo, il contatto umano. L'imprevedibilità degli eventi ci ha frenato e ci frena nel biasimare qualcuno per la gestione primaverile delle università. Una cosa però ci sentiamo di dire: noi non siamo stati giustificati. Non c'è stato nessuno sconto di pena per gli studenti universitari: gli esami sono stati gli stessi, il numero di appelli lo stesso, la severità la stessa. Nelle scuole è stata impedita la bocciatura, la maturità è stata, giustamente, ridefinita decine di volte fino a diventare un surrogato di livello non me ne vogliano i maturandi del 2020 non paragonabile agli esami precedenti. Non volevamo che ci prendessero la mano e ci accompagnassero nel sentiero della sessione estiva del 2020, ci bastava una corda a cui aggrapparci quando il terreno si dimostrava più cedevole. A giugno invece, dopo due mesi chiusi in casa, a tanti di noi è stata messa davanti una ferrata, per di più senza funi. Esami con tempi accorciati, esami annullati per perdite di segnale wifi, esami dove non puoi neanche spostare gli occhi per pensare senza essere accusato di copiare. Naturalmente ci rendiamo conto che i professori si difendono come possono dalle furbizie di studenti che non sono certo dei santi. È anche vero però che concedere il beneficio del dubbio non sempre è un atto di ingenuità. Nessuno sconto di pena, dicevamo. Ma allora ci sarà stato almeno uno sconto sulla retta, visto che di fatto le strutture universitarie non le abbiamo neanche viste. Nessuna aula, nessuna biblioteca, nessun laboratorio, nessuno strumento. Sconto? In realtà non proprio. Nella maggior parte delle università la retta primaverile dell'anno scorso è stata posticipata, ma il costo è rimasto lo stesso. Sono state offerte delle agevolazioni, per esempio dall'università di Padova, privilegiando giustamente chi avesse una situazione economica meno vantaggiosa. Quello che ci chiediamo però è se, anche nei casi in cui si è organizzato un piano, questo sia stato realmente efficace. Ben venga che ci venga regalato il modem del wifi, ma la possiamo davvero considerare una misura sufficiente se poi alla fine dobbiamo pagare come se il servizio offertoci fosse completo? Come se ogni giorno usufruissimo delle strutture universitarie? Offrire uno sconto su computer e dispositivi elettronici è senza ombra di dubbio un'ottima iniziativa, ma aiuta in modo significativo una mamma imprenditrice che per mesi non ha visto un soldo? E quel mese in più cambia davvero le possibilità di un papà in cassa integrazione? O di uno studente lavoratore? Non fraintendete, non si sta dicendo che queste iniziative siano inutili, anzi, possono fare la differenza. La sensazione però è che in una condizione di emergenza tale, non bastino. Questo è il punto: nella gestione della nostra categoria è tutto tremendamente insufficiente. Voti, costi, sconti. Insomma, un sacco di numeri. Il lato buffo però è che il prezzo più alto da pagare per noi non ha nulla a che vedere con le cifre. Ha a che vedere con quel compagno di corso che proprio non si sopporta, con le ore interminabili, con quel professore a cui si vorrebbe aumentare la velocità di riproduzione (cosa che - ironia della sorte con una lezione registrata si può fare). Ebbene sì, ha a che vedere con queste rogne, perché per ogni compagno c'è una possibile nuova amicizia; per ogni lezione infinita una conferenza stimolante, un aperitivo, una festa; per ogni professore noioso, uno che ti faccia pensare: Un giorno voglio essere così. Seduti alla nostra scrivania ci chiediamo quante esperienze abbiamo perso, quanti viaggi avremmo fatto, quante persone avremmo conosciuto, quanti nuovi legami sarebbero nati. Alcuni di noi si chiedono se quell'Erasmus che avevano in programma avrebbe potuto farli crescere, si chiedono se quel tirocinio che è saltato avrebbe fatto vedere loro il percorso universitario da una prospettiva diversa. C'è chi ha perso molto di più e nessuno oserebbe sindacare, ma non si possono sminuire le difficoltà psicologiche della nostra categoria e soprattutto lo stato di abbandono a cui è stata destinata. Rinchiusi in camera nostra, soli, sconfortati, con un brutto aspetto proseguiamo il nostro percorso nell'alienazione, nel ripetersi di giornate di studio l'una identica all'altra, augurandoci di non risvegliarci un giorno, come Gregor Samsa, distesi sul dorso e con le sembianze di un mostro.

*Studendessa del 2° anno di Medicina

Università di Padova

